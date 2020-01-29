Трагедия Брайанта: спасатели обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе

В Калифорнии продолжаются работы по разбору обломков личного вертолета баскетболиста Кобе Брайанта, разбившегося накануне. В результате крушения все девять человек погибли. Теперь стало известно, что останки всех людей обнаружены и извлечены из-под завалов.

Они уже отправлены в Лос-Анджелес на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает Чемпионат.Com. Там специалисты формально опознают личности погибших.

Ранее же стало известно, что помимо Кобе и его дочки Джианны также погибли ее одноклубница Алисса Альтобелли, ее отец Джон и мать Кэри, баскетбольный тренер Кристина Маузер, Сара Честер и ее дочь Пэйтон, а также пилот Ара Зобаян.