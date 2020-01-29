Два человека погибли в столкновении автобусов с грузовиком под Ростовом

Два человека погибли, еще семь получили травмы в результате столкновения четырех автомобилей в Ростовской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло около девяти часов утра 29 января на 1030-м километре трассы М-4 "Дон", в Аксайском районе. Судя по представленным кадрам, в районе Грушевского спуска в притормозивший грузовик врезались следовавший в аэропорт Платов ПАЗ, микроавтобус Merсedes-Benz Sprinter и автомобиль Renault.

Жертвами дорожного происшествия стали водители автобуса и Mercedes. Помощь медиков потребовалась семерым пассажирам ПАЗа.