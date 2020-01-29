Эксперты: коронавирус не скажется на российской туриндустрии

Российская индустрия туризма не понесет больших убытков из-за коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет News.ru со ссылкой на представителей отрасли. Ранее китайские власти приняли решение временно приостановить продажу путевок своим гражданам.

По данным Российского союза туриндустрии, ежегодно нашу страну посещают около 1,3 миллиона китайцев. Однако эксперты уверены, что больших убытков от этого РФ не понесет, так как зима – это низкий сезон для китайских туристов. По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, потери будут, но не критичные, так как к нам немало прилетает людей из других стран.

"Поток нужно диверсифицировать до нормализации ситуации с коронавирусом. Мы думаем, что это случится в конце февраля, а в феврале-марте турпоток возобновится", — сказал Барзыкин.

Эксперт Дмитрий Шлопак также отмечает, что зимой большого наплыва китайских туристов нет, а до начала сезона запрет, скорее всего, будет снят. Поэтому у владельцев гостиниц не должно быть причин для переживаний.

По последним данным, число заболевших достигло почти 6 тысяч человек. Причем прирост за сутки составил 32 процента (1459 подтвержденных случая). Умерли 132 человека.