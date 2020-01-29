Почтовые террористы: в России начали блокировку швейцарского сервиса Protonmail

Швейцарский сервис защищённой электронной почты Protonmail начали блокировать в России. Об этом сообщили в ФСБ.

В пресс-службе ведомства заявили, что после блокировки на прошлой неделе другого аналогичного сервиса, нидерландского Startmail, "почтовые террористы" стали рассылать письма о ложных минированиях с Protonmail. Их получали суды, школы и больницы в Москве регионах России.

C 24 января 2020 г. анонимными пользователями для продолжения преступной деятельности используется почтовый сервис Protonmail.com (Швейцария). Аналогичные сообщения с угрозами минирования поступили на электронные адреса судов в 4 субъектах Российской Федерации. В текстах также указывались якобы заминированные 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и т.д.). Все угрозы носили ложный характер.

В сообщении ФСБ сказано, что ограничение доступа к Protonmail осуществляется с 29 января на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором.

Сервис Protonmail был создан в 2014-м году в Швейцарии группой бывших сотрудников Европейского Центра ядерных исследований (ЦЕРН) и работает в браузере аналогично Gmail или Outlook.com. Серверы компании расположены в Швейцарии, там же она и зарегистрирована. Таким образом Protonmail находится вне юрисдикции США или Евросоюза, а данные пользователей защищены щвейцарским законодательством, тщательно оберегающим неприкосновенность частной информации. Услуги сервиса анонимны, причём у администраторов в принципе нет доступа к данным пользователей, и бесплатны.