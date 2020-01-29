Соцсети возмутило видео, на котором мать дает маленькому сыну курить кальян

Интернет-пользователей возмутило появившееся в Сети видео, на котором запечатлено, как мать дает своим детям курить кальян. Женщина сама сняла и опубликовала этот ролик. Зрители уже предложили сообщить об этом в органы опеки.

Как передает "Москва 24", видео женщина сняла на отдыхе в Египте.

Эксперты полагают, что курение кальяна негативно сказывается на здоровье даже взрослых, не то что детей. Заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Олег Кутушев рассказал агентству городских новостей "Москва", что эта привычка не менее вредна, чем курение сигарет.

По его словам, о вреде курения кальяна свидетельствуют результаты многочисленных исследований. В частности, у любителей кальяна отмечают повышение сердечного ритма и кровяного давления, нарушения функции легких. У курильщиков выше риск развития воспаления легких, они хуже переносят физические нагрузки.

"Систематические обзоры исследований указывают на значительные связи между курением кальяна и раком легких. Более поздние данные свидетельствуют о возможных связях с раком ротовой полости, пищевода, желудка и мочевого пузыря, а также с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультами", – отметил врач.

Также, по его словам, посредством кальяна можно заразиться различными инфекционными заболевания от "человека, который курил этот кальян до вас".

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на еще одно видео с кальянами. В Instagram появился ролик из Брянска: там в одном из заведений подавали кальян с живыми черепахами в колбе. В этой связи природоохранная прокуратура начала проверку.