Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

В "Судьбе человека" — актриса Наталья Андрейченко, исчезновение которой в Мексике заставило поволноваться ее поклонников.

А их у актрисы — миллионы еще с советских времен, когда вышли фильмы "Мэри Поппинс, до свидания" и "Военно-полевой роман". В них Андрейченко сыграла, когда ей было 27.

Кстати, она была единственной студенткой легендарного Сергея Бондарчука, которой (вопреки существовавшим правилам) он разрешил сниматься в кино, причем, со второго курса.

К окончанию театрального вуза у актрисы уже была внушительная фильмография.

Бурной была и ее семейная жизнь. Одна из бывших жён Максима Дунаевского, Андрейченко – единственная, кто сама ушла от великого композитора.

Впрочем, недавно, когда он в очередной раз развелся, актриса предложила ему воссоединиться, но у Дунаевского уже есть женщина, с которой он намерен вступить в брак — восьмой по счету.

Расстались же Андрейченко и Дунаевский, когда Наталья в одну секунду, по ее признанию, влюбилась в американского режиссера Максимилиана Шелла. Произошло это во время съемок фильма "Петр Великий".

Актриса вспоминает, что при встрече с ним была будто молнией поражена. "Я сразу поняла, что это – мой мужчина ", — говорит Наталья.

Впрочем, путь к счастью с ним был непростым. В советские времена связь с иностранцем, тем более американцем, для звезды всесоюзного масштаба и жены знаменитого композитора была сродни приговору.

Андрейченко вспоминает, как ее вызвали на допрос, сказав, что про нее "знают все", и пообещали: если связь с Шеллом не прекратится, то ей дадут "минимум 15 лет, а, может быть, и пожизненное в Сибири".

Актриса все же попросила у Дунаевского развод и решила быть с Шеллом. Тот, однако, сам поначалу взял время "подумать" и уехал в США. Наталья решила порвать эту связь и перестала выходить с Шеллом на связь.

Однако он все-таки приехал за Андрейченко и забрал ее с собой в США. Но и там родные режиссера пытались оказать противодействие их браку: сестра Шелла предлагала Наталье очень большие деньги, чтобы она отказалась от этого брака.

Наталья и Максимилиан все-таки создали семейный союз, но он оказался временным: актриса и режиссер все же расстались.

Почему это произошло? Что рассказывает актриса о судебном процессе с собственным сыном, и как получилось, что за Андрейченко ухаживал бывший жених ее дочери? Какие сейчас отношения у актрисы с детьми?

Правда ли, что сценарий "Зимней вишни" писался под Андрейченко, и почему режиссер картины Игорь Масленников отказался ее снимать?

О своей бурной жизни Наталья Андрейченко откровенно рассказывает Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".