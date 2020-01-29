В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства выдвинул свою инициативу, а в рабочую комиссию "поступают точки зрения дополнительного характера". И цель ее работы — собрать мнения.

"В результате обсуждения какие-то будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии. Поэтому пока это идет в режиме дискуссии", — сказал Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что у главы государства Владимира Путина нет позиции по данному вопросу.

С идеей переименовать президента РФ в верховного правителя ранее выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский, уточняет "Интерфакс".

Также Песков сообщил, что речь о децентрализации и переезде федеральных министерств в регионы не идет. Такое предложение прозвучало на заседании рабочей группы.