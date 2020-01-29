Конфликт из-за площадки: в Люблине уличные тренажеры поставили посреди футбольной коробки

Надеялись, что победит дружба, но вместо этого развязали конфликт: благоустройство спортивной площадки в Люблине разделило жителей на две команды. Сначала им отремонтировали старую футбольную коробку, а затем установили и уличные тренажеры прямо посреди игрового поля. Такая оптимизация пространства пришлась по вкусу не всем.

Это похоже на новый вид спорта — футбол с препятствиями. Огибать металлоконструкции ребята уже почти привыкли. Сотрудники местного "Жилищника" установили тренажеры прямо на футбольном поле.

- Думал, что хорошая площадка, они поле поменяли. Сейчас они опять поставили тренажеры — как играть?

Авторы этой реконструкции, безусловно, сказали новое слово в футболе. К примеру, вратарь обороняющейся команды, если он сильно заскучал, может сделать несколько шагов и приступить к индивидуальным тренировкам.

Это единственная футбольная площадка на несколько дворов. На ней много лет играли и дети, и взрослые. Когда здесь затеяли реконструкцию, поначалу все обрадовались.

- Сделана разметка, которой мы не видели все эти 25 лет, появилось освещение, вечером здесь тоже можно играть. Появились баскетбольные щиты — то есть, и баскетболисты могли бы играть.

Но счастье было недолгим. Искусственный газон через пару недель начали сверлить и заливать бетоном.

- Я был ошарашен, думал, что просто поставили, покрасили, ждут, когда высохнет. Но когда я увидел, что это стоит неделю, две, месяц — у меня нет никаких слов, чтобы описать этот идиотизм!

- То, что произошло, иначе как абсурдом назвать нельзя.

Оказалось, несколько жителей дома были недовольны шумом с футбольной площадки, провели собрание собственников и, набрав больше половины голосов, написали обращение в "Жилищник": заменить футбольное поле на тренажеры.

- А так у нас до часу ночи, до двух часов ночи барабанил тут мяч, пока люди не выходили и мяч не отнимали. Я с удовольствием прихожу!

- Здесь никто не занимается!

- Вы меня видели? Я каждое утро прихожу в 7 утра сюда заниматься. Все они врут!

В итоге коммунальщики, видимо, решили угодить и тем, и другим, установив тренажеры прямо перед футбольным воротами, что, кроме того, что нелепо, еще и небезопасно.

- Дети играют в одни ворота, мячи летят сюда, и дети бегут и бьются об эти столбы!

В "Жилищнике" пояснили: все делали так, как захотели жители, исходя из протокола собрания. Поле — в стадии реконструкции. На второй его части в скором времени появится детская площадка, а ворота и баскетбольные кольца будут демонтированы.

"Вторую половину мы перенесли на 2020 год. То есть, в этом комплексном благоустройстве в этом году будет учтена вторая половина этого протокола. Мы поставим там детскую площадку", — говорит руководитель ГБУ "Жилищник района Люблино" Валентин Туркин.

Те жители, что за футбольную площадку, написали жалобу главе района и планируют провести еще одно собрание, чтобы все вернуть, как было.