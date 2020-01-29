Ольга Скабеева: даже мудрый Кравчук купился

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

Так Кравчук попытался в эфире "60 минут" объяснить слова президента Украины Владимира Зеленского, который вслед за польскими политиками возложил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз и нацистскую Германию. "Я изучил процитированную речь господина Зеленского: он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии немецко-фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и Германией был заключен союз. А Гитлер и Сталин встретились во Львове. Это же документ, это не является секретом. Пытались договориться по этому вопросу", — подчеркнул первый президент Украины.

"Спасибо, Леонид Макарович. Наконец-то все стало понятно, — написала Скабеева. — Видимо, в распоряжении минобороны Украины появились свежесочиненные архивы, по которым Сталин с Гитлером братались во Львове (ЧТО?!), а бравые солдаты УПА (запрещена в России) первыми открыли ворота Освенцима. Вот он — альтернативный взгляд Украины на мировую историю. И ведь именно по этим "документам" будут верстаться новые учебники истории. Печально все это".

По словам Скабеевой, "мифология на Украине настолько дикая, что даже мудрый Кравчук купился".

Владимир Зеленский во время визита в Польшу заявил вслед за польским президентом Анджеем Дудой, что на СССР лежит часть вины за начало Второй мировой войны. Он подчеркнул, что Польшу освобождали украинцы — бойцы трех Украинских фронтов. Зеленский умолчал, что Освенцим, как и всю Польшу, освобождали солдаты Советской армии.