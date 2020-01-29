Тарасов, Гранат и Йевтич отправились с "Рубином" в Турцию

Казанский футбольный клуб "Рубин" отправился на свой второй тренировочный сбор зимнего межсезонья, который пройдет на полях турецкого городка Белек. В составе казанцев отправились новобранцы команды Дмитрий Тарасов, Дарко Йевтич и Солтмурад Бакаев.

Еще три игрока, которые были подписаны "рубиновыми" на границе минувшего и нового года, также едут в Турцию: Илья Самошников, Денис Макаров и Иван Игнатьев. К казанцам присоединился и защитник Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за травмы.

Сегодня наша команда возвращается в турецкий Белек 🇹🇷, где проведет второй зимний сбор, и по прилету, вечером, приступит к тренировкам.

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Отметим, что в строй вернулся Владимир Гранат, пропустивший первый сбор из-за повреждения.

⠀#РубиновыеСборы | #FCRK pic.twitter.com/kh4ZX3EWho — «Рубин» Казань (@fcrk) January 29, 2020

Вместе с Леонидом Слуцким и его тренерской командой в Белеке будут тренироваться вратари Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой, защитники Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Илья Агапов, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, игроки полузащиты и линии атаки Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Камиль Закиров, Александр Ташаев, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Евгений Марков.