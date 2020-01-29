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29 января 202013:20

До премьеры "горячего" кросс-купе Mercedes-AMG GLE 63 остались считанные недели

АвтоВести

Очередная порция шпионских фотографий демонстрирует будущий купе-кроссовер в его самой "горячей" ипостаси почти без камуфляжа. Скрывать уже особо нечего: вряд ли кросс-купе будет сильно отличаться от стандартного "хот-кросса" AMG GLE 63.

Имеется почти стопроцентная вероятность, что кросс-купе позаимствует силовую установку у дебютировавшего в Лос-Анджелесе GLE 63 без изменений. Соответственно, будущая новинка тоже станет "мягким гибридом" благодаря 4,0-литровому V8 с двойным турбонаддувом и электрической надстройкой EQ Boost.

И, вероятнее всего, кросс-купе представят в двух версиях. Мотор младшей обеспечит 571 л.с. и 750 нм крутящего момента, а старшей - с литерой S - достанется силовой агрегат, развивающий 612 л.с. и 850 Нм. Работать мотору в обеих модификациях предстоит с 9-ступенчатым автоматом и постоянным полным приводом с электронноуправляемым задним дифференциалом.

Традиционный Mercedes-AMG GLE 63 способен набрать 100 км/ч за 3,8 секунды, а кросс-купе благодаря несколько улучшенной аэродинамике может оказаться даже чуть быстрее. Соответственно, в AMG могут решиться на попытку вернуть себе титул производителя самого резвого кроссовера на Нюрбургринге, который сейчас принадлежит Audi с их 600-сильным RS Q8.

По идее, этому должны помочь и пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами, и активная система противодействия кренам кузова, которые, как ожидается, войдут в стандартную комплектацию кросс-купе.

Mercedes-AMG GLE 63 Coupe должен дебютировать в ближайшее время, и наиболее вероятным местом для его премьеры на данный момент видится мартовский автосалон в Женеве.

Текст: АвтоВести

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