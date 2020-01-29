В Калуге отменили концерт группы Distemper после предупреждения прокуратуры

В Калуге отменили концерт ска-панк-группы Distemper, запланированный на 1 февраля. Как сообщили в прокуратуре Калужской области, в песнях коллектива "содержатся высказывания, пропагандирующие анархистские взгляды", в этой связи организаторам выступления было направлено предостережение.

"Организатор концерта предупрежден, что в случае нарушения требований федерального законодательства он будет привлечен к установленной законом ответственности", – сообщили в ведомстве, уточнив, что имеется в виду закон "О противодействии экстремистской деятельности".

Соответствующее предупреждение представители музыкального коллектива опубликовали в Instagram. Поклонников это сообщение крайне расстроило.

"До сих пор не могу воспринимать адекватно эту писульку!!! Сколько был на ваших концертах и все время только позитивные эмоции, мне не хотелось идти кого-то громить или свергать власть", – написал один из них.

Прокуратура в свою очередь разъяснила, что данное предостережение "не является запретом на проведение указанного мероприятия", и ведомство не принимало мер для запрета концертной деятельности. Тем не менее организаторы решили отменить концерт.

В феврале 2019 года в Калининграде был отменен концерт рэпера Элджея. Такое решение организаторы мероприятия, менеджеры артиста и сам рэпер приняли после того, как в интернете появилась петиция с требованием отменить выступление. Ее авторы назвали Элджея "аморальным исполнителем с деструктивными песнями".