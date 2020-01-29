Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Житель Астрахани по просьбе дочерей залез в ледяную воду ради спасения собаки и стал чуть ли не супергероем для горожан. Супруга невольного "моржа" сняла его погружение на видео.

Все произошло днем 28 января на набережной Приволжского затона. Собака попыталась попить в проруби, но провалилась под лед.

"Спаси ее! Ой, Жуня!" — кричали дети, в то время как раздевшийся до нижнего белья мужчина заходил в ледяную воду.

Собака пыталась выбраться на отколовшуюся льдину, но забраться на спасительный плотик у нее не получалось. Мужчина разломал льдину и вытащил измучавшееся животное на берег.

"Саша, с крещением!" — иронично поддержала спасателя супруга.

В соцсетях Александра сразу же окрестили героем и настоящим мужчиной.