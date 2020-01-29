Под Смоленском в местах поиска пропавшего с вечеринки юноши найдено тело

В Демидовском районе Смоленской области, где ранее искали пропавшего с вечеринки молодежи 16-летнего Влада Б, в водоеме найдено пока неопознанное тело.

Как сообщает ГТТК "Смоленск", предположительно, это может быть труп 16-летнего юноши, о судьбе которого не было известно с апреля прошлого года.

Эта история стала резонансной после нескольких выпусков программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", сотрудники которой пытались проводить в том числе и собственное расследование.



Ранее один из водолазов заявил, что поиски пропавшего юноши велись "для галочки", а его сверстники – участники вечеринки – хранили молчание о том, что произошло в тот вечер, когда Влад пропал.