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29 января 202014:40

Сделка века: Трамп ради Израиля сделал все. Что осталось Палестине

Дональд Трамп объявил о так называемой "сделке века" по ближневосточному урегулированию. Палестина при этом требует экстренного созыва совета Лиги арабских государств. На прямой связи из Вашингтона ведущий эксперт Атлантического совета Ариэль Коэн в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" прокомментировал происходящее и рассказал о "сделке века" американского президента.

"Сейчас Трамп пытается с Израилем договориться о параметрах будущего мира. Пытается на свою сторону привлечь арабские государства. Но палестинцы давно прервали контакт с Вашингтоном из-за признания Иерусалима столицей Израиля. Поэтому непонятно, согласятся ли палестинцы на эту сделку", — пояснил Коэн.

По его мнению, Трамп показал себя сторонником Израиля, не только признав Иерусалим, но и признав израильский суверенитет на Голанских высотах, отказавшись от термина "нелегальные поселения". Таким образом, президент США ради Израиля сделал все, что мог.

Колумнист Forbes также рассказал о том, что Израиль в переговорах с Палестиной хочет оставить за собой стратегические земли. А Палестине для создания своего государства предлагаются анклавы внутри Израиля. Но главное условие — эти земли должны оставаться демилитаризированными и без контроля над воздушным пространством.

"Однако Палестина отвергает любые разделения Святой земли", — заключил Коэн.

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