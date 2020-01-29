Футбольный ЦСКА хочет купить молодого полузащитника "Андерлехта"

Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет заинтересованность в полузащитнике бельгийского "Андерлехта" Алексисе Салемакерсе. "Армейцы" планируют приобрести игрока средней линии поля уже в нынешнее трансферное окно.

При этом в ЦСКА готовы сразу купить бельгийца – речи об аренде не идет. Как сообщает Спортс.Ru, представители "Андерлехта" готовы выручить за своего молодого футболиста не менее семи миллионов евро. Сам же Салемакерс не желает менять клуб.

В текущем сезоне футболист сыграл за "Андерлехт" 16 встреч в национальном первенстве, в которых он отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.