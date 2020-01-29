Москва вышла из ТОП-5 городов мира с самыми загруженными дорогами

Москва вышла из ТОП-5 самых загруженных городов мира по итогам 2019 года, переместившись на шестое место. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные отчета нидерландской компании TomTom Traffic Index, которая анализирует дорожно-транспортную ситуацию в 403 городах 56 стран.

"Москва стремительно движется по пути устойчивого развития общественного транспорта, что отражено в результатах рейтинга загруженности TomTom за 2019 год. И мы видим позитивную тенденцию, свидетельствующую об улучшении транспортной ситуации в 2020 году", — рассказал вице-президент компании по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер.

По его словам, самое большое снижение загруженности было зафиксировано в декабре 2019 года: трафик уменьшился на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Это произошло, в том числе, благодаря запуску в конце ноября первых двух Московских центральных диаметров. Значительные улучшения отмечаются и на большинстве участков магистралей вдоль МЦД: Волоколамском и Варшавском шоссе, Ленинградском и Кутузовском проспектах в сторону центра, а также в районах открытия новых станций метро от "Некрасовки" до "Косино", что положительно повлияло на загруженность Рязанского проспекта в сторону центра.