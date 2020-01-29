СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

Полицейские подкинули журналисту Ивану Голунову наркотики, которые до этого сами же незаконно приобрели. Об этом сообщила сайту Вести.Ru официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Подложенные потерпевшему наркотические средства ранее были незаконно приобретены полицейскими и также незаконно хранились и перевозились", – заявила Петренко.

Она напомнила, что запрещенные вещества правоохранители подкинули журналисту "с целью незаконного привлечения Голунова к уголовной ответственности".

"Они сфальсифицировали результаты оперативно-розыскной деятельности, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических средств", – уточнила Петренко.

Как сообщалось ранее 29 января, пять бывших сотрудников полиции, фигурировавших в деле Голунова, вызвали на допрос в Следственный комитет. В ближайшее время им должны предъявить новое обвинение, а также решить вопрос о мере пресечения.

В декабре 2019 года в отношении пятерых полицейских уже было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили и что его преследование связано с его профессиональной деятельностью.

Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс. 11 июня 2019 года уголовное преследование журналиста было прекращено. 14 января текущего года Голунова признали потерпевшим.