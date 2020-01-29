Nissan пообещал новые Qashqai c X-Trail - и еще кое-что

Компания собирается активизировать обновление модельной линейки ради того, чтобы справиться с кризисом, грянувшим после скандала с Карлосом Гоном. Вслед за новым Juke фирма представит сразу три новых кроссовера, включая один весьма необычный.

Первой премьерой Nissan по данным издания Autocar станет новое поколение Qashqai - кроссовера, который претендует на звание бестселлера марки в Европе. Ожидается, что он получит куда более смелую внешность в стиле нового Juke и последних концептов Nissan. Аналогичные радикальные изменения ждут и архитектуру интерьера.

А вот платформу в Nissan реформировать, по большому счету, не собираются - вместо этого фирма просто осовременит имеющуюся "тележку", а самым большим нововведением станет гибридная силовая установка. Или, возможно, даже две: первую построят по принципу "мягкого гибрида" на Nissan Note, а вторую - с возможностью подзарядки батарей - создадут вместе с Mitsubishi.

Новый Qashqai дебютирует осенью, возможно, на выставке во Франкфурте. Но не исключено, что парой месяцев ранее Nissan представит новое поколение X-Trail, прототипы которого уже тестируются. Этот более крупный кроссовер заметно популярнее "Кашкая" на таких рынках, как США и Китай, и, возможно, дебют нового X-Trail состоится в одной из этих стран.

А в 2021 году Nissan покажет товарную версию концепта Ariya, которая сохранит чисто электрическую сущность. Предполагается, что электрокроссовер сможет проезжать без подзарядки до 480 км, разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд и в целом будет очень похож на представленный в Токио концепт. Более того, по слухам, Nissan собирается продавать "Арию" и в нашей стране.