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Конфликт в Сирии 27 минут назад

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29 января 202015:28

МИД РФ ответил на "странные" заявления Эрдогана

Россия привержена выполнению принятых на себя обязательств по Сирии. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил "Интерфаксу", что пока уровень взаимопонимания между Россией и Турцией позволяет двигаться дальше, несмотря на "странные заявления" Эрдогана.

По его мнению, такие громкие дипломатические заявления делаются в расчете на политическое шаги. Он отметил, что урегулирование ситуации в сирийском Идлибе по-прежнему возможно только на основании достигнутых в Астане и Сочи договоренностей.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии. По его словам, терпение у Анкары заканчивается из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

"Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами", — предупредил он.

Он заявил, что Анкара ждет, когда Москва направит сирийскому режиму необходимое предупреждение. По мнению турецкого лидера, астанинского процесса больше нет, и Турция, Россия и Иран должны продумать шаги по его возрождению.

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