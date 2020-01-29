Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы

Назначение вице-спикером ПАСЕ российского делегата – это первый формализованный шаг окончательного возвращения России в Совет Европы. Россия теперь будет представлена в бюро ПАСЕ и сможет участвовать в формировании повестки. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире программы "60 минут".

Касаясь болезненной реакции украинской делегации на свое назначение, Толстой отметил, что у всех членов Совета Европы должна быть возможность высказать свое мнение.

"Но просто хотелось бы, чтобы высказывания были менее хамские и соотносились с правдой, а не просто базировались на польско-прибалтийско-украинской пропаганде".

Мы готовы к диалогу на равных без всяких санкций и попыток ущемить права российской делегации, которые наши "друзья" никак не оставляют.

"В общем, "собака лает, а караван идет". Мы здесь и находимся, чтобы доносить эту правду до наших коллег. И в этом наша работа", — заключил Толстой.