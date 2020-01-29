Воронеж ждет результатов теста на коронавирус

По данным воронежской медицинской лаборатории, у госпитализированных накануне коронавируса пока не выявлено. Женщине диагностировали грипп А, мужчине – сезонный риновирус. Об этом в программе "60 минут" сообщил корреспондент ВГТРК в Воронеже Глеб Стародубцев.

28 января в Воронежскую инфекционную больницу поступили двое заболевших с подозрением на коронавирус. Это мужчина 35 лет и женщина 55 лет, на днях возвратившиеся из разных точек Китая.

Собкор рассказал, что им еще не поставили точного диагноза. Говорить о том, что это не коронавирус нельзя, потому что в воронежской лаборатории нет возможности сделать соответствующий тест. Поэтому пробы отправили в Москву. Через три дня будет известен результат.

Стародубцев уточнил, что пациентов накануне эвакуировали на специализированном транспортном модуле. По словам корреспондента, в департаменте здравоохранения заверили: это сделано на добровольной основе. Люди сами согласились, они понимают степень опасности.

Собкор отметил тот факт, что близких, общавшихся с заболевшими, пока не изолировали, но за ними ведется наблюдение.

Стародубцев также подчеркнул, что к врачам женщина обратилась только на четвертый день болезни. В настоящее время ее состояние медики оценивают, как средней тяжести. Пока она нуждается в стационарном наблюдении. Мужчина же обратился за помощью сразу, поэтому после подтверждения отсутствия коронавируса его, скорее всего, выпишут.

По последним данным, число заболевших достигло почти 6 тысяч человек. Причем, прирост за сутки составил 32% (1459 подтвержденных случая). Умерли 132 человека.

Сотрудники Роспотребнадзора начали проверять на заражение коронавирусом 2019-nCoV всех туристов, которые приезжают из Китая. Как уточнили в ведомстве, они доставили тесты на это заболевание во все региональные отделения.