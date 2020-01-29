В Красноярске мать повесила 3-летнего сына и свела счеты с жизнью

Трагический инцидент произошел в Красноярске. В одной из квартир города обнаружены тела 32-летней женщины и ее 3-летнего ребенка. По предварительным данным, мать повесила сына и свела счеты с жизнью.

Неладное почувствовал отец мальчика. Он жил отдельно, но часто навещал сына. Мужчина много раз пытался дозвониться до гражданской супруги, затем пришел в дом, стучался в дверь, но ему никто не открывал. Тогда житель Красноярска залез в квартиру через балкон и увидел ужасающую картину — трупы сына и его матери. Мужчина вызвал на место происшествия полицию.

Как сообщает ГТРК "Красноярск", соседи характеризовали семью как положительную. В квартире не устраивали пьянок, не шумели. Мать вела приличный и даже замкнутый образ жизни.

В настоящее время по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи опросят отца мальчика на детекторе лжи и проверят его алиби.

Как сообщает "Комсомольская правда", семья действительно была положительной. Мать мальчика регулярно выкладывала в социальные сети фотографии сына, сопровождая их добрыми подписями. Последний снимок ребенка она выложила за два дня до трагедии.

Продавцы местного магазина рассказали, что женщина покупала сыну все, что он просил. Поговаривают, что мальчик был долгожданным, поскольку его мама долго не могла забеременеть. "Она прямо тряслась над ним", — рассказали знакомые семьи.

Один из жителей подъезда, в котором произошла трагедия, рассказал, что не верит в самоубийство, поскольку ребенок был для женщины всем и она не могла поступить так жестоко.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.