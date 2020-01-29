К МКС присоединят первый частный модуль

Частная компания Axiom Space присоединит свой модуль к МКС уже в 2024 году. Об этом объявило агентство NASA.

Некоторое время назад НАСА выступило с инициативой Commercial Destination Development in Low Earth Orbit using the International Space Station, что можно перевести как "Развитие коммерческой деятельности на низкой околоземной орбите с использованием Международной космической станции". Различным частным компаниям предлагалось презентовать свои проекты по присоединению к МКС коммерческих модулей.

Специалисты агентства признали предложение Axiom Space самым подходящим. С этой фирмой НАСА и заключит контракт, детали которого ещё обсуждаются.

Так должна выглядеть МКС с новым пристыкованным сегментом. Иллюстрация Axiom Space.

Как сообщает издание New Atlas, речь может идти о целом коммерческом сегменте МКС. В него предположительно войдут научный, производственный, обитаемый и узловой модули (последний послужит основой для пристыковки остальных модулей). Также планируется запуск модуля с огромными иллюминаторами для наблюдения Земли.

Первый элемент этой серии будет пристыкован к американскому модулю "Гармония", также известному как Node-2 ("Узловой-2").

Планируется, что контракт будет заключён на пять лет. Для обслуживания сегмента Axiom Space ежегодно будет совершаться два-три пилотируемых полёта.

Планируемый интерьер одного из новых модулей. Иллюстрация Axiom Space.

Около 2030 года МКС будет сведена с орбиты. Компания планирует перед этим отстыковать свои модули и собрать на их основе первую в истории коммерческую орбитальную станцию.

После схода МКС с орбиты коммерческие модули должны стать основой новой станции. Иллюстрация Axiom Space.

К слову, ранее сообщалось о планах "Роскосмоса" запустить к МКС три новых модуля.