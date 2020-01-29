КХЛ. ЦСКА выиграл шестой матч кряду, победив "Адмирал" во Владивостоке

Столичный ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над владивостокским "Адмиралом". Встреча проходила на Дальнем Востоке и завершилась со счетом 5:2 в пользу красно-синих.

Победу гостям из столицы принесли голы Павла Карнаухова, Михаила Григоренко, Антона Слепышева, Марио Кемпе и Кирилла Капризова. Хоккеисты "Адмирала" ответили двумя заброшенными шайбами усилиями Александра Мерескина и Мартина Бакоша.

Для ЦСКА эта победа стала шестой кряду в "регулярке" КХЛ. Подопечные Игоря Никитина по-прежнему продолжают лидировать в Западной конференции. "Адмирал" же на Востоке занимает девятую строчку.