Инкассаторы с коллекцией украшений попали в огненную засаду под Миланом

Группа злоумышленников устроила огненную засаду на трассе под Миланом в попытке остановить фургон инкассаторов, но потерпели фиаско и вынуждены были скрываться с пустыми руками, сообщает Corriere della Sera. Бандиты не просто остались с носом, но и доставили массу неприятностей другим водителям — шоссе было перекрыто вплоть до утра.

Нападение произошло около 23 часов 28 января в коммуне Сан-Дзеноне-аль-Ламбро. Целью разбойников был бронеавтомобиль компании Battistolli, перевозивший украшения. В окрестностях города Лоди злоумышленники рассыпали по проезжей части гвозди, соорудили два заградительных барьера из 11 угнанных легковых машин, а в центре дороги установили фуру. Импровизированные баррикады запылали, стоило фургону оказаться в зоне видимости.

Расчет грабителей не оправдался: бронеавтомобиль на полном ходу снес грузовик и проскочил мимо потенциальных "выгодоприобретателей". Стражи порядка отмечают, что у водителя все же возникли некие технические проблемы, но он смог быстро их устранить и продолжил движение.

Разбойники скрылись с места на шести машинах, которые немногим позже сожгли в расположенной неподалеку деревне. Выйти на их след пока что не удалось. Очистить дорогу от обломков и сгоревших автомобилей удалось только к семи часа утра, до этого времени движение на этом отрезке было заблокировано.

Похожий случай произошел в ноябре 2014 года в нескольких километрах от этого места. Тогда бандиты пытались остановить фургон инкассаторов, перевозивших 5 миллионов евро. Огненные баррикады и гвозди им не помогли и в прошлый раз — водитель обогнул все препятствия и ушел от преследователей.