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29 января 202016:29

Имущество ТагАЗа все же удалось продать

АвтоВести

Таганрогский автомобильный завод был признан банкротом в 2014 году, и с тех пор достояние предприятия находится в поисках новых хозяев. Сейчас удалось продать лишь часть недвижимости, находящейся во владении ТагАЗа, да и то с огромной скидкой.

Покупатель нашелся на здание главного сборочного цеха и участок земли, на котором оно расположено. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, владельцем недвижимости стало местное ООО "ВторЧерМет", сфера деятельности которого - торговля ломом различных металлов.

По данным "Российской газеты", именно на металлолом отправилось в свое время оборудование, на котором на ТагАЗе собирали автомобили. Как сообщает издание, недвижимость первоначально планировалось реализовать за 181 миллион рублей, но в итоге сумма сделки составила 81 700 700 рублей.

Стоит отметить, что в реестре содержится и сообщение о неудачных торгах. Если договор с покупателем здания и участка был заключен 27 января, то это датировано 28-м числом: упоминается, что продать остальную недвижимость ТагАЗа (землю и служебные здания) не удалось за неимением желающих купить.

Завод ТагАЗ появился на свет в 1998 году и считается одним из первых в России частных предприятий этого профиля. В разное время здесь собирали популярные Hyundai Accent, автомобили марок Daewoo, Chery, JAC и SsangYong, а также автомобили специально изобретенных локальных брендов и марки Tagaz. На момент банкротства долги предприятия составляли 31 миллион рублей.

Текст: АвтоВести

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