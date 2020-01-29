Новости

29 января 202016:28

Тип личности человека связан с его кишечными бактериями

Вести.Наука

Не так давно исследователи установили, что от состава кишечной микробиоты (совокупности микробов, обитающих в кишечнике) во многом зависят темперамент и эмоции детей.

Теперь же выяснилось, что сфера влияния кишечных бактерий ещё шире.

В ходе новой работы доктор Катерина Джонсон (Katerina Johnson) из Оксфордского университета выявила взаимосвязь между составом кишечных бактерий и индивидуальными чертами личности взрослых людей.

В исследовании приняли участие 655 мужчин и женщин из двадцати стран. Средний возраст добровольцев составил 42 года.

Джонсон получила фекальные пробы участников и проанализировала состав кишечных бактерий.

Кроме того, все добровольцы заполнили анкеты, включавшие вопросы об образе жизни, здоровье, рационе и поведении. На основании ответов учёный сделала выводы о ключевых чертах личности респондентов.

Поясним, что большинство психологов выделяют пять основных черт, которые характеризуют человека и могут служить критериями оценки для определения типа личности. Это невротизм (характеризуется эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким уровнем самоуважения), экстраверсия (общительное, энергичное поведение), открытость к новому опыту (творческий поиск, интеллектуальное любопытство), доброжелательность (доверие и готовность к сотрудничеству) и добросовестность (сознательность и сосредоточенность, внимание к деталям).

Эти признаки, известные как Большая пятёрка, проявляются в большей или меньшей степени у всех людей, вне зависимости от пола и расы.

Исследование показало, что существует явная взаимосвязь между составом кишечных бактерий и определёнными чертами личности.

К примеру, выяснилось, что типы бактерий, которые ранее учёные связали с аутизмом, также связаны с различиями в уровне общительности и, возможно, невротизма среди людей в целом.

В частности, наиболее коммуникабельные добровольцы имели больше бактерий Akkermansia, Lactococcus и Oscillospira. Известно, что популяции этих микроорганизмов в кишечнике пациентов с аутизмом малочисленны.

В то же время у менее общительных людей, склонных к интраверсии, были выявлены высокие уровни бактерий Desulfovibrio и Sutterella. И теми же бактериями изобилует кишечник людей с аутизмом.

"Это говорит о том, что кишечная микробита может способствовать изменению социального поведения", - поясняет Джонсон.

По её мнению, благодаря этим данным специалисты смогут разработать новые стратегии лечения аутизма и депрессии.

Ещё один любопытный вывод заключается в том, что чем шире социальные сети людей (круг знакомых и социальные связи), тем разнообразнее состав их кишечных бактерий. По словам Джонсон, взаимосвязь такого рода подтверждена у людей впервые.

Между тем участники с более высоким уровнем стресса или тревоги имели менее разнообразную микробиоту.

Также выяснилось, что более разнообразная кишечная микробиота была у людей, склонных к новому опыту в виде кулинарных экспериментов.

Собственно, питание и образ жизни в целом заметно влияли на состав бактерий кишечника.

К примеру, выяснилось, что люди, которых в детстве кормили молочными смесями, имеют менее разнообразную микробиоту во взрослом возрасте. А у участников, которых в младенчестве кормили грудным молоком, состав кишечных бактерий был более разнообразным.

Кроме того, оказалось, что разнообразие кишечной мелкобиты людей коррелирует с количеством международных поездок. (Хотя иммиграция, напротив, снижает разнообразие кишечных бактерий.)

Наконец, Джонсон отмечает, что более разнообразная кишечная микробиота была у тех участников, которые потребляли продукты с высоким содержанием пробиотиков (ферментированный сыр, квашеная капуста) и пребиотиков (бананы, бобовые, спаржа, лук). А вот добавки с пробиотиками такого эффекта не оказали.

Тем временем у людей, редко употреблявших молочные продукты, кишечная микробиота была менее разнообразной.

Отметим, что в своей статье, представленной в издании Human Microbiome Journal, Катерина Джонсон не утверждает, что кишечные бактерии напрямую определяют личность человека. По её мнению, вероятнее всего, существует двунаправленная связь. Кишечные бактерии могут влиять на поведение, вырабатывая воздействующие на мозг вещества. Но и поведение, в свою очередь, наверняка влияет на состав кишечной микробиоты.

Кстати, ранее "Вести.Наука" сообщали о том, что изменение состава кишечных бактерий помогает справиться с тревожностью.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

15:33

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

15:21

Умер один из создателей "Маппет-шоу"

14:50

Путин проводит совещание по коронавирусу

14:32

СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые незаконно приобрели

12:50

Песков: в Кремле анализируют план Трампа

12:28

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

10:25

По делу Голунова в СКР допрашивают пятерых полицейских

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Чтобы у нас ничего подобного не было: Путин проводит совещание по коронавирусу

Чтобы у нас ничего подобного не было: Путин проводит совещание по коронавирусу

1 час назад
СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

СКР: полицейские подбросили Голунову наркотики, которые сами же и купили

1 час назад
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

41 минута назад
Сделка века: Трамп ради Израиля сделал все. Что осталось Палестине

Сделка века: Трамп ради Израиля сделал все. Что осталось Палестине

1 час назад

Трансляции

Завтра, 30 января

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
МИД РФ ответил на "странные" заявления Эрдогана

МИД РФ ответил на "странные" заявления Эрдогана

1 час назад
Папарацци сняли Иглесиаса с Курниковой на большом сроке беременности

Папарацци сняли Иглесиаса с Курниковой на большом сроке беременности

17 минут назад
Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы

Петр Толстой: Россия окончательно вернулась в Совет Европы

1 час назад
В Бермудском треугольнике найден корабль-призрак, пропавший 100 лет назад

В Бермудском треугольнике найден корабль-призрак, пропавший 100 лет назад

1 час назад
Место убийства ростовского депутата сняли на видео

Место убийства ростовского депутата сняли на видео

3 часа назад
Почтовые террористы: в России начали блокировку швейцарского сервиса Protonmail

Почтовые террористы: в России начали блокировку швейцарского сервиса Protonmail

4 часа назад
Внебрачная дочь Альберта II может претендовать на титулы и наследство

Внебрачная дочь Альберта II может претендовать на титулы и наследство

19 часов назад
5 лучших вузов России по мнению россиян

5 лучших вузов России по мнению россиян

28.01.2020 05:49
РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

РАМТ представляет премьеру спектакля "Ромео и Джульетта"

2 часа назад
Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

Владимир Спиваков и НФОР представят программы к 250-летию Бетховена

3 часа назад
В Москве отпели Всеволода Чаплина и Матфея Стаднюка

В Москве отпели Всеволода Чаплина и Матфея Стаднюка

4 часа назад
Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

Баритон Томас Хэмпсон выступит в зале "Зарядье"

8 часов назад
Их узнает и полюбит Россия: новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" зажигает новые звезды

Их узнает и полюбит Россия: новый сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" зажигает новые звезды

22 часа назад
Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

Маленькой Саше срочно нужна помощь, чтобы дышать

28.01.2020 14:30
Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

Нужна помощь: Камиллу Гилметдинову спасут лекарство, откашливатель и лечебное питание

27.01.2020 09:00
Умерла старейшая женщина в мире

Умерла старейшая женщина в мире

28 минут назад
Путин: правительство Медведева работало в непростых условиях

Путин: правительство Медведева работало в непростых условиях

42 минуты назад
Умер один из создателей "Маппет-шоу"

Умер один из создателей "Маппет-шоу"

43 минуты назад
Facebook открыл доступ к системе сбора данных по всему интернету

Facebook открыл доступ к системе сбора данных по всему интернету

46 минут назад
В Красноярске мать повесила 3-летнего сына и свела счеты с жизнью

В Красноярске мать повесила 3-летнего сына и свела счеты с жизнью

1 час назад
На новых номерных знаках появятся смайлики

На новых номерных знаках появятся смайлики

1 час назад
Девушки втираются в доверие к детям и грабят квартиры

Девушки втираются в доверие к детям и грабят квартиры

1 час назад
Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

Первый трейлер "Лесси. Возвращение домой": легендарная собака снова появится на экранах

1 час назад
У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

У "Форсажа 9" появился первый тизер-трейлер

1 час назад
Под Смоленском в местах поиска пропавшего с вечеринки юноши найдено тело

Под Смоленском в местах поиска пропавшего с вечеринки юноши найдено тело

1 час назад
Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

Машина времени на узкой колее: путешествие по Каринской узкоколейке

2 часа назад
Смерть Брайанта: вертолет баскетболиста погубило отсутствие системы TAWS

Смерть Брайанта: вертолет баскетболиста погубило отсутствие системы TAWS

2 часа назад
Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

Астраханец забрался в ледяную воду ради спасения собаки

2 часа назад
Ужин для номинантов на "Оскар" будет исключительно из растительных продуктов

Ужин для номинантов на "Оскар" будет исключительно из растительных продуктов

2 часа назад
RT поставил рекорд просмотров на YouTube среди мировых телеканалов

RT поставил рекорд просмотров на YouTube среди мировых телеканалов

2 часа назад
Житель Кузбасса взломал автомат с игрушками и раздал их детям

Житель Кузбасса взломал автомат с игрушками и раздал их детям

2 часа назад
Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

Евгений Примаков: о гуманитарной политике и немного о внешней в целом

3 часа назад
Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

Наталья Андрейченко рассказала о шантаже и запугиваниях

3 часа назад
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента

3 часа назад
Суд отказался отменить приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

Суд отказался отменить приговор блогеру, угрожавшему детям силовиков

4 часа назад
Тайны мумии Такабути: как погибла женщина с лишним позвонком и лишним зубом

Тайны мумии Такабути: как погибла женщина с лишним позвонком и лишним зубом

4 часа назад
15 лет строгого режима: в Иркутске вынесли беспрецедентный приговор за совершение смертельного ДТП

15 лет строгого режима: в Иркутске вынесли беспрецедентный приговор за совершение смертельного ДТП

4 часа назад
В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

В Подмосковье задержан отец, отравивший новорожденного сына снотворным

4 часа назад
Соцсети возмутило видео, на котором мать дает маленькому сыну курить кальян

Соцсети возмутило видео, на котором мать дает маленькому сыну курить кальян

4 часа назад
В Петербурге младенец отравился наркотиками

В Петербурге младенец отравился наркотиками

4 часа назад
Смерть Брайанта: спасатели обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе

Смерть Брайанта: спасатели обнаружили тела всех погибших в авиакатастрофе

4 часа назад
Житель Новосибирска подкараулил свою беременную подругу и жестоко убил

Житель Новосибирска подкараулил свою беременную подругу и жестоко убил

5 часов назад
Два человека погибли в столкновении автобусов с грузовиком под Ростовом

Два человека погибли в столкновении автобусов с грузовиком под Ростовом

5 часов назад
Особенности французского правосудия: маски, издевательства, обман

Особенности французского правосудия: маски, издевательства, обман

6 часов назад
Партнеры Овечкина готовы помочь ему забить 700-ю шайбу за "Вашингтон"

Партнеры Овечкина готовы помочь ему забить 700-ю шайбу за "Вашингтон"

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку