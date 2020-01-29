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Ну-ка, все вместе! 27 минут назад

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29 января 202016:59

"Ну-ка, все вместе!": секреты закулисья нового сезона шоу

Второй сезон шоу "Ну-ка, все вместе!" стартует 2 февраля. В 17:50 на сцену выйдут первые конкурсанты — восемь исполнителей. И кто из них станет лучшим, зрители "России 1" узнают первыми.

Безумно счастлив продолжению проекта Сергей Лазарев. Он скучал по шоу "Ну-ка, все вместе!".

"Его ждали и мы – участники, члены жюри, зрители. Проект был успешным. И я рад, что решили сделать продолжение. Каждому зрителю близок этот проект. Во-первых, можно подпевать, сидя у телевизора. Во-вторых, Большого Совета жюри еще не было никогда в других программах. И я очень счастлив, что я – предводитель этой Сотни", — представляется Сергей Лазарев.

Главный сюрприз каждой программы – новый гость

В каждом выпуске шоу "Ну-ка, все вместе!" в жюри будет появляться новый участник – приглашенная звезда. Первой приглашенной звездой профессионального жюри стала "ночная снайперша" Диана Арбенина.

"Людей всегда привлекают люди. Это в любой работе происходит – и на сцене, и не на сцене. Поэтому самое главное – это реакция людей. Если человек сидит в студии, то ему легче реагировать, когда он видит не стену, а то, что за стеной. То же самое и со зрителями у телевизоров: они понимают, что там реальная атмосфера без каких-либо подстав, все максимально естественно и живо, — говорит она о шоу и его секретах. — Народ любит не тех, кто точно попадает в ноты. Народ любит вообще-то Высоцкого, который про ноты думал в последнюю очередь. Человек откликается тогда, когда чувствует, что перед ним душа. И душа широкая. Можно поднять Сотню, тысячу, сотни тысяч. Я поднимала, я знаю, как это!"

Кроме Дианы Арбениной приглашенными гостями в следующих программах будут Алексей Чумаков и Юлия Савичева. И это только начало.

Лазарев конкуренции не боится

Что это за проект – уже известно, но участники шоу делятся тайнами нового сезона шоу. Главная цель шоу – найти таланты и зажечь новые звезды на эстраде. Сергей Лазарев конкуренции с их стороны не боится.

"Я уже доказал своим делом, что я на сцене неслучайный человек, у меня большая армия поклонников, — поясняет певец. – Я много-много лет на сцене. Я, наоборот, радуюсь, когда появляются новые таланты и исполнители. Потому что с ними и аудитория растет: подрастает молодежь, которым нужны новые кумиры и новые звезды. Я рад, что новые таланты рождаются в нашем проекте "Ну-ка, все вместе!".

Лазейки для конкурсантов

"Конкурсы – вещь непредсказуемая. В первом выпуске шоу был мальчик, которому для прохода в финал не хватило всего одного голоса. Но это не значит, что он не талантлив, что у него что-то не получится в жизни. Для него это будет большим трамплином. Он уникальный. Это тот самый бриллиант, который мы нашли. Но надеюсь, что мы что-нибудь придумаем, чтобы выбывшие участники получили второй шанс. Так было в первом сезоне", — вспоминает Лазарев.

Много талантливых участников будет и в новом сезонен. Сергей Лазарев обещает, что устроители шоу еще подумают о лазейках для выбывающих талантливых конкурсантов.

Будет весело, смешно и справедливо

Сотня обновилась на 40%. И это тоже новость. В сотню музыкальных судей вошли Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, Лена Катина из "Тату", Ирина Ортман, DJ Грув и самые яркие участники первого сезона — Илья Римар, Елена Чарквиани, Мария Кирпичева, Вячеслав Макаров. Участники первого сезона готовы поспорить с матерыми судьями. И даже немного "отомстить" им за их пристрастное судейство.

"Мы притираемся, присматриваемся друг к другу. А с теми, с кем уже знакомы, мы через год на шоу встретились как родные. И счастливы этому. Сотня очень сплоченная. Открою секрет: есть отдельный чат, в котором представители Сотни уже год общаются между собой и делятся новостями о детях, личной жизни, поддерживают друг друга, — констатирует глава профессионального жюри, участник "Евровидения" Сергей Лазарев. — Жюри будет в новом сезоне строже. Но это будет так же эффектно, так же эмоционально, ярко, весело, смешно. В прошлом сезоне мы спорили, где-то ругались, были конфликты. Но в итоге победила музыкальная дружба и талант наших участников. Как предводитель жюри обещаю: будет всегда справедливо".

В жюри вернулись сестры Зайцевы

Кстати, о конфликтах в жюри. На проект вернулись покинувшие первый сезон со скандалом сестры Зайцевы.

"Видите, как мы шикарно выглядим?! – кокетничают они перед камерой и, как всегда перебивают друг друга. – Это потому, что проект дал нам такую мотивацию и задор. Мы чувствовали, что будет его продолжение и готовились к нему. Пришлось даже отложить американские проекты и гастроли в Японии".

Они пообещали жюрить по-новому!

"Яркое, разноплановое жюри. Они приковывают к себе внимание. Всем интересно, как будет реагировать жюри на выступления того или иного участника. Отдельная изюминка проекта – это обсуждение. Потому что обсуждают участника до его выступления, во время выхода его на сцену, во время его выступления и после. Это очень интересно всегда слушать, тем более, когда это сто разных мнений! Я в одном уверен: будет очень интересно. "Ну-ка, все вместе!" – проект яркий, музыкальный и очень народный. Зрителей ждет море классной музыки, яркие и талантливые артисты, большие хиты, яркое разноплановое жюри и много веселья, потому что ведет шоу Николай Басков", — анонсирует шоу предводитель судейской Сотни.

Николай Басков раскрыл главный секрет нового шоу

"Жюри не стало строже. Они стали бдительны при отборе каждого финалиста, — вступает в заочный спор с Лазаревым ведущий шоу Николай Басков. — Всегда очень интересно, когда появляется новый, яркий, неординарный человек. Понятно, что артист раскрывается на сцене с течением времени. Конкурсанты следят за выступлениями друг друга. И самое интересное – это схватка в финале. Восемь человек в финале заново начинают соревноваться друг с другом. Это битва харизм. Должны сработать и образ, и голос, и какая-то магия человека от его тембра, от его поведения, улыбки, презентации самого себя".

Для победителя сезона будет написана оригинальная песня, с которой он будет штурмовать музыкальный Олимп.

"Главное – не ярко зажечься, главное равномерно гореть, — продолжает делиться секретами шоу Басков. — Не все справляются с этим!"

Звезды зажигают зрители

И это еще одна тайна закулисья и секрет программы: потому что восьмерку победителей на финал шоу и главного победителя будет отбирать не только сто человек профессионального жюри, но и жюри зрительское. От каждого зрителя у телевизора будет зависеть, кто станет новой звездой.

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