Дмитрий Маликов отметит полувековой юбилей грандиозным концертом

Дмитрий Маликов 29 января принимает поздравления от миллионов поклонников. Певцу, который записал 17 дисков и альбомов с сотнями песен, многие из которых стали хитами, исполнилось 50 лет.

В "Инстаграме" его уже трогательно поздравила дочь Стефания, разместив фото с родителями и маленьким братом Марком, а сам музыкант опубликовал черно-белое фото, на котором он нынешний смотрит на себя молодого.

Профессиональный путь Дмитрий начал очень рано: уже с 14 лет Маликов гастролировал по стране в качестве клавишника ВИА "Самоцветы", напоминает "РИА Новости".

В 1986-м состоялся теледебют певца: в программе "Шире круг" он исполнил песню на стихи Лилии Виноградовой "Я пишу картину", а уже вскоре – в 1989-м и 1990 годах Маликова признали "Певцом года".

Дмитрий исполнил множество песен, которые завоевали сердца слушателей, однако многим более всего запомнилась "Сторона родная", прозвучавшая в финале "Песни года-1991".

Некоторое время назад Маликов был гостем программы "Судьба человека".

Тогда он откровенно рассказал Борису Корчевникову, что в 20 с небольшим, когда в него были влюблены миллионы девушек, от "распутства" его спас роман с солисткой группы "Мираж" Натальей Ветлицкой, а вскоре после расставания с ней Дмитрий встретил главную женщину своей жизни Елену.



Многие годы они счастливы вместе. У них подросла красавица – дочь Стефания, а 2 года назад, когда Дмитрию было 48, а Елене 52, у них родился сын Марк.

Маликов много занимается благотворительностью, а 31 января – во время своего юбилейного концерта в "Крокусе" – певец собирается представить песню, которую последней перед своей внезапной смертью напела на айфон Юлия Началова.

Именно в этот день, 31 января, ей исполнилось бы 39 лет. Как написала в своем "Инстаграме" пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, уже после ухода Юлии из жизни Дмитрий Маликов профессионально доделал в студии свою часть работы, и эта композиция будет представлена на концерте 31 января.