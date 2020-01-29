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29 января 202016:56

Новый глава Минкомсвязи предложил облегчить доступ к данным россиян

Вести.Hi-tech

Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев выступил с идеей облегчить доступ правоохранительным органам к персональным данным граждан. Такое предложение он сделал на заседании рабочей группы Госсовета, состоявшемся 27 января.

Ссылаясь на презентацию, "Ведомости" сообщили, что глава Минкомсвязи предложил всем уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность (включая МВД и ФСБ), открыть прямой онлайн-доступ к конфиденциальным данным россиян.

Позднее в беседе с РБК Шадаев уточнил, что расширения полномочий силовиков не предполагается. По его словам, речь идет о том, чтобы дать спецслужбам доступ в онлайне к тем данным, которые они сейчас получают в бумажном виде. "В рамках рабочей группы предлагалось полностью уйти от бумажных запросов и использовать эту инфраструктуру для получения данных от ведомств и организаций, подключенных к СМЭВ без расширения полномочий этих органов", - разъяснил министр связи.

При этом в самой презентации упоминался пункт, согласно которому цифровая экономика позволит государству получить "онлайн-доступ к госданным, данным банков, операторов мобильной связи, интернет-сервисов" в рамках оперативно-разыскной деятельности. Эти сведения предлагалось открыть уполномоченным сотрудникам к 2024 году, пишет РБК со ссылкой на копию документа.

Прозвучавшие на заседании Госсовета идеи Шадаев назвал сводом рекомендаций для рабочих групп по "Цифровой экономике". "Пока это не программа министерства, это набор рекомендаций на сейчас, которые должны дальше прорабатываться перед оформлением в финальный доклад", - добавил глава Минкомсвязи.

Текст: Вести.Hi-tech

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