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29 января 202017:30

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

фото: twitter.com/Главное в Смоленске

Родственники пропавшего 16-летнего Владислава Бахова опознали обувь, найденную с останками в Смоленской области 29 января.

Как сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, в целях идентификации личности неустановленного мужчины назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.

Ранее стало известно, что в Демидовском районе Смоленской области, на месте поисков юноши, обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь. Предположительно, труп может принадлежать пропавшему Владиславу Бахову. 29 января мать подростка встретилась с руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

16-летний Бахов пропал в апреле 2019 года. Подросток был на вечеринке за городом в Демидове. Мальчик много выпил, ему стало плохо. Юноша отошел в лес, но так и не вернулся.


Ранее в "Прямом эфире" некоторые высказали предположения, согласно которым обстоятельства исчезновения Бахова тщательно скрывают чиновники, дети которых отдыхали на той роковой вечеринке.

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