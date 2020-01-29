Илон Маск запустил на орбиту очередную партию интернет-спутников

Тяжелая двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 29 января успешно стартовала на орбиту с новой группой из 60 мини-спутников, предназначенных для дальнейшего развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в американской компании-разработчике SpaceX.

Отмечается, что старт произошел в 17:06 по московскому времени с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Ожидается, что спутники будут сначала выведены на высоту 290 километров над Землей, а затем, после проверки их работоспособности, поднимутся на штатную орбиту в 550 километров.

Данные мини-спутники станут четвертыми в составе проекта Starlink. Первые 60 были запущены в конце мая 2019 года, а вторые — в ноябре прошлого года, третьи — в январе 2020-го. Всего же компания SpaceX планирует вывести после 2020 года в космос 12 тысяч спутников данного типа, что позволит обеспечить всех землян широкополосным доступом в Интернет в любом уголке планеты.