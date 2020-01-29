Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия

Главу Чувашии Михаила Игнатьева сняли с должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента России.

В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия. При этом на данную должность временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики назначен Олег Николаев.

Причиной случившегося стало поведение Михаила Игнатьева. Во время вручения ключей от новых служебных автомобилей он высоко поднял руку, потому начальнику городской пожарной части пришлось прыгать, чтобы дотянуться до связки. Позже действия экс-главы Чувашии назвали шуткой и дружеским жестом, поскольку Игнатьев давно знаком с руководителем ведомства.



Во вторник, 28 января, бывшего чиновника исключили из "Единой России". Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак заявил, что поведение Игнатьева вызвало возмущение.