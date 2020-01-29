Creta начинает, "Крузак" закрывает: самые популярные SUV в России по сегментам

В России класс кроссоверов и внедорожников лидирует на автомобильном рынке уже третий год подряд. Аналитики "разложили" его на составляющие, выявив самые популярные модели в каждом из сегментов.

Как сообщает "Автостат", за 2019 год по России разъехались 727 тыс. новых кроссоверов и внедорожников, что всего на 0,3% ниже итога 2018 года. И вполне ожидаемо, что из них 86% - это SUV массового, самого доступного сегмента. На долю же дорогих премиальных машин пришлось всего 14%.

При этом ради снижения цены 29% покупателей предпочли моноприводные машины. Впрочем, российские дорожно-климатические все еще требуют полного привода, который выбрали 71% покупателей.

Больше всего продаж 2019 года пришлось на подсегмент C (316,5 тысяч штук), доля которого на рынке достигла 44%, а первое место тут занял Volkswagen Tiguan.

В самом доступном подсегменте B за год продали 189,8 тыс. новых автомобилей, набрав долю рынка в 26%. Первое место здесь ожидаемо заняла Hyundai Creta. При этом сегмент в 2019 году показал самое большое падение продаж (-8,6%).

Сегмент D - это 149 тысяч машин и каждый пятый проданный кроссовер или внедорожник в России, и Skoda Kodiaq в виде лидера.

Самым большим кроссоверам и внедорожникам (подсегмент E) досталось лишь 10%: это 71,7 тыс. проданных машин, а первое место удерживает рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 200.