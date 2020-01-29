Няня сорвалась на детсадовцев и обозвала их маленькими мерзавцами

В одном из детских садов Костромы разгорается скандал. Мама одного из детей привела малыша в воспитательное учреждение и решила подслушать, а заодно запечатлеть то, что происходит в группе. Записанные кадры появились в социальной сети. На них слышно, как педагог кричит и оскорбляет детей.

Как сообщает ГТРК "Кострома", инцидент произошел в понедельник, 27 января. Заведующая детским садом №10 Ольга Крылова уверяет, что подобный случай — единичный. По ее словам, воспитательница хорошая и добрая, всегда поддерживает порядок в группе. Крылова отметила, что дети бывают гиперактивными и непослушными. На видео как раз и запечатлен подобный момент.

Опубликованные кадры демонстрируют, как педагог кричит на детей, говорит, что они ее "достали", угрожает что-то выбросить в помойку, а затем заявляет: "Маленькие мерзавцы, все полотенца взяли на подоконнике".

По словам человека, который опубликовал соответствующее видео в социальной группе "ВКонтакте" "Жизнь Костромы", на няню ранее якобы поступали неоднократные жалобы. Разговор с заведующей не дал никакого результата, а педагога в итоге просто перевели в другую группу.

По данным некоторых СМИ, в детском садике организована проверка по факту случившегося.