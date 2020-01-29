Рамос, Иньеста, Пике и Сильва могут сыграть за "молодежку" Испании на Олимпиаде-2020

Испанские футболисты Андрес Иньеста, Жерар Пике, Серхио Рамос включены в расширенный состав молодежной сборной на предстоящие Олимпийские игры 2020 года. По правилам, за команду могут сыграть три игрока старше 23 лет.

Главный тренер молодежной команды Испании Луис де ла Фуэнте Кастильо также включил в предварительный список полузащитника "Манчестер Сити" Давида Сильву, сообщает РИА Новости. Кто-то из опытных игроков не попадет в окончательную заявку команды.

Напомним, что футбольный турнир Олимпийских игр стартует в июле 2020 года и завершится в августе.