Стартап Scroll решает проблему онлайн-рекламы для изданий и читателей за $5 в месяц

Компания Scroll запустила новый сервис по подписке, который избавляет пользователей от необходимости прибегать к блокировщику рекламы, а издателям - оставляет возможность для заработка. Предложение заключается в том, чтобы отключить рекламу на сайтах-партнерах за ежемесячную плату в $5 (~300 рублей).

От этой суммы Scroll оставляет $1,5 себе, остальное - распределяет между участниками. Чем больше времени проводил подписчик на определенном сайте, тем выше составит его вознаграждение. К проекту уже присоединились сотни изданий, включая Business Insider, BuzzFeed News, Vox, The Atlantic, Gizmodo и USA Today.

Как только пользователь оформит подписку, в память его браузера будет помещен cookie-файл, который отключит рекламу на сайте. Использовать для этого специальное приложение или устанавливать расширение не требуется (исключение - Apple Safari или встроенный просмотрщик Facebook). Работает сервис как на компьютерах, так и мобильных устройствах.

Как рассказал The Verge глава стартапа Тони Хейли, Scroll скрывает "расхлопы" на весь экран, всплывающие окна с крестиком и другую назойливую рекламу. При этом изданиям не запрещается показывать нативную рекламу, взимать плату за чтение отдельных материалов, использовать партнерские ссылки и часть аналитических инструментов.