В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, передает "Интерфакс". По данным местных СМИ, заболевшей является 32-летняя туристка из Китая, приехавшая в Финляндию пять дней назад из города Ухань, ставшего эпицентром распространения вируса.

Китаянка сама обратилась на прошлой неделе к врачам города Ивало, после того как у нее проявились симптомы болезни.

Согласно последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано 6078 случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 132 человека, 115 человек выздоровели.

По количеству заболевших в Китае коронавирус превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг., когда число заболевших достигло 5327 человек.