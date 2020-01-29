Судебные войны: Илья Геркус подаст ответный иск в отношении "Локомотива"

Московский "Локомотив" может получит ответный судебный иск от своего бывшего президента и генерального директора Ильи Геркуса. Столичные "железнодорожники" накануне подали на 47-летнего функционера в суд, чтобы отсудить у него 144 миллиона рублей.

В "Локо" такое решение аргументировали проведенным внутри клуба аудитом. В свою очередь, Геркус не признал претензий со стороны "Локомотива" в свой адрес и заявил о готовности судиться ради отстаивания своей репутации.

"Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, позже подать второй. Самого иска от "Локо" у меня на руках нет, поэтому вообще не знаю, о чем идет речь, — приводит слова Геркуса ТАСС. – Пока я вижу только сумму и сам факт подачи иска".

Напомним, что Геркус проработал в клубе из Черкизова 2,5 года. За время его правления в "Локомотиве" команда выиграла чемпионат России и национальный кубок.