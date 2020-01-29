"Отойди, а то получишь": мужчина ударил сына-аутиста олимпийской чемпионки

Художественная гимнастка, олимпийская чемпионка Ульяна Донскова написала заявление в полицию по факту нападения на ее сына. У ребенка зафиксировали ушиб грудной клетки. Причиной этого стала чрезмерная забота чужого родителя о своей дочери.

О случившемся сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел 25 января. Донскова привела 4-летнего сына Рому на занятие по плаванию в один из столичных фитнес-центров.

Мальчик особенный — у него аутизм. Родители заботятся о Роме, помогая ориентироваться ему в окружающем мире. Не все люди с пониманием относятся к особенностям аутизма.

В помещении бассейна кроме Донсковой и ее сына находился другой родитель со своей дочкой. У девочки были красивые яркие игрушки, которые привлекли внимание мальчика. Ребенку объяснили, что эти вещи чужие, потому их нельзя брать. Но в случае 4-летнего Ромы подобные запреты не работают — игрушки были крайне заманчивыми для мальчика, к тому же девочка сама поделилась ими, что не оценил ее отец.

Мужчина приказал Роме: "Отойди, а то получишь", после чего сильно толкнул ребенка в грудь, в результате чего тот упал и ушел под воду.

Мальчика сразу же отвезли в больницу. При осмотре врач выявил у ребенка ушиб грудной клетки.

В настоящее время по факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку.