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29 января 202019:43

Белоруссия готова начать переговоры с Казахстаном о поставках нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом уполномочил правительство республики на переговоры с Казахстаном по проекту соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов и на его подписание.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Лукашенко.

Отмечается, что Минск продолжает работу по расширению каналов поставок нефти, а также разрабатывает соответствующую логистику.

На фоне газовых споров между Россией и Белоруссией Лукашенко неоднократно заявлял, что возглавляемая им республика активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Он не исключил, в частности, что при отсутствии договоренностей с Москвой, Минск может реверсом качать американскую или саудовскую нефть через Польшу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

В свою очередь, первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщал, что его страна рассматривает поставки "черного золота" из Азербайджана, Казахстана, Польши, стран Прибалтики, Украины.

При этом в министерстве энергетики Казахстана рассказали, что Белоруссия сама должна обсудить с Россией транзит через ее территорию казахской нефти, в случае заключения контракта между Нур-Султаном и Минском.

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