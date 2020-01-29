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Коронавирус 6 минут назад

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29 января 202019:38

Коронавирус в Россию придет, но его остановят

Ситуация с коронавирусом серьезная, но не катастрофичная. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" доктор медицинских наук, вирусолог Александр Лукашев.

"За последние 15 лет произошел большой сдвиг в эффективности реакции служб здравоохранения во всем мире, в том числе и в России, на подобные ситуации. Я рад видеть такую оперативную реакцию и у нас в стране, и в Китае. Безусловно, угрозы есть, их надо осознавать и реагировать на них, но я думаю, что уровень готовности в России не хуже, чем в самых развитых странах", — отметил Лукашев.

По его словам, с большой вероятностью вирус придет в нашу страну, и, возможно, даже будут жертвы. "На прошлой неделе появились очень тревожные данные, что коронавирус может передаваться до появления клинических симптомов. То есть человек выглядит совершенно здоровым, но может уже быть опасным для окружающих. Эта информация официальных китайских лиц. В таком случае остановить распространение вируса будет крайне сложно. Но это рабочая ситуация", — подчеркнул Александр Лукашев и посоветовал при первых признаках простудных заболеваний обращаться к инфекционистам.


29 января Владимир Путин провел совещание по предупреждению коронавируса. С докладами выступили вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минздрава Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы знаем о ажиотаже вокруг коронавируса, зарегистрированного в КНР, — заявил президент. — Трагические случаи есть". "Правительство выработало ряд превентивных мер по нераспространению вируса в России. Как вы оцениваете ситуацию? Какие меры предпринимаются и что правительство намерено делать в ближайшее время?" — спросил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин назначил Голикову председателем оперативного штаба по контролю за новым коронавирусом. Ее заместителем стала Анна Попова. Всего в состав штаба вошли 12 человек из различных российских ведомств.

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