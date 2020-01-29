В правительстве не поддержали отмену "просроченных" штрафов

В России стали нередки случаи получения водителями штрафов за давно совершенные нарушения, которые не были присланы "на руки" вовремя. Но власти пока не поддерживают идею об их отмене.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала внесенный летом 2019 года законопроект депутатов фракции ЛДПР об освобождении водителей от штрафов за административные правонарушения, если информация об этом не появилась на портале Госуслуг в течение 10 дней с момента фиксации нарушения, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный отзыв кабмина.

Власти объясняют свое решение тем, что механизм освобождения от ответственности существует уже сейчас. Согласно тексту самого законопроекта, "информация о привлечении к административной ответственности размещается на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации". Если сообщение не появилось в течение 10 дней со дня фиксации нарушения, владелец транспортного средства освобождается от ответственности, соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

В правительстве в свою очередь подчеркивают, что действующие правила уже предусматривают либо освобождение водителя от штрафа в случае несвоевременного получения постановления о правонарушении, либо восстановление срока уплаты штрафа с 50% скидкой.

"Также разработчиками не принято во внимание, что на ЕПГУ зарегистрированы не все собственники транспортных средств", - указывают составители отзыва, добавляя, что это нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом. Кроме того, отмечают в кабмине, реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных средств, что не отражено в финансово-экономическом обосновании.