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Коронавирус 14 минут назад

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29 января 202020:25 Евгений Решетнёв

Оперативный штаб доложил Путину о мерах по противодействию распространения коронавируса

Оперативный штаб доложил Путину о мерах по противодействию распространения коронавируса

Президент России Владимир Путин в среду принял доклад о мерах, которые принимаются профильными российскими ведомствами для противодействия распространению коронавируса. Последнюю информацию президенту сообщили члены созданного правительством оперативного штаба, возглавляющая его вице-премьер Татьяна Голикова, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Президент встречается в Кремле с теми, кто теперь ответственен за то, чтобы коронавирус не распространился в России. "Правительство выработало ряд мер по превентивному нераспространению этого вируса в РФ. Хотел бы сегодня вас послушать на тему о том, как вы оцениваете ситуацию сложившуюся вокруг всей этой темы, какие меры предпринимаются и что, и как правительство намерено делать в ближайшее время", — сказал Путин.

"Мы организовали мониторинг за эпидемиологической обстановкой, приняли дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля. Кроме того, мы проработали вопросы немедленной именно в такой постановке изоляции лиц с подозрением на заболевание и установление медицинского наблюдения", — сказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

В созданный сегодня оперативный штаб вошли руководители Минздрава и МЧС, руководитель службы ветеринарного и фитосанитарного надзора, генеральный директор "Аэрофлота" и замглавы Службы внешней разведки. Возглавила штаб вице-премьер Татьяна Голикова. В инфекционных больницах Москвы заверили, что готовы реагировать, если вирус вдруг проявится.

А пока в аэропортах и на вокзалах — двойные проверки. Госпитализируют всех с признаками ОРВИ. В Хабаровске встречают рейс с острова Хайнань. Татьяна ждет дочь, которая прожила в Китае 10 лет, а сейчас возвращается: "У нее муж собирается, едет что-то купить продукты. Приезжает, она с него все снимает, сразу же одежду забрасывает стирать. Он идет в душ моется, тогда только проходит".

Сахалинский университет, где учатся, в том числе и граждане Китая. Сейчас они проводят новогодние каникулы на родине, но вскоре вернутся в вуз.

Пассажиры лайнера, только что прилетевшего из Китая в Пулково, все в масках. 336 туристов, приходят последние сообщения, уже проверили, все здоровы. При этом известно, что температура в инкубационный период не поднимается, тепловизор в этом случае неэффективен, поэтому у всех берут анализы. Благо, уже есть тест-система, ее с поразительной быстротой создали здесь, в новосибирском институте "Вектор", где десятилетиями изучают вирусы со всей планеты. Эти тесты уже поступили в 15 российских регионов.

"В основном это будут разные рото-носоглоточные мазки. То есть это инфекция поражающая дыхательную систему", — говорит и.о. руководителя отдела природно-очаговых вирусных инфекций Валерий Якименко.

В стране зафиксировано 137 подозрений на коронавирус. Вот самые свежие случаи. Воронеж, пациента помещают в тот самый биобэг, который нам показывали в московской больнице. А в Мурманской области в карантин забрали китайского туриста. Во всех случаях — подозрения не подтвердились.

"В 20 часов он был госпитализирован, в 7 утра наша лаборатория уже выдала результат, что это грипп", — сказала руководитель управления Роспотребнадзора по Мурманской области Елена Лукичева.

В граничащих с Китаем регионах на вокзалах и в аэропортах проводят дополнительную санобработку и кварцевание. На Сахалине перед вылетом всем пассажирам выдают индивидуальные наборы для профилактики — антисептик, салфетки, перчатки.

"Практически во всех субъектах Российской Федерации уже приняты планы действий, внутренние планы по мобилизации, по подготовке, по реагированию и по информированию населения", — отметила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Ну а Новосибирский институт, где работают со штаммами, которые передал Китай, на пороге открытия. "Мы проводим все необходимые мероприятия, как я вам уже сказала, и мы подошли уже сейчас к разработке вакцины против коронавируса, соответствующие работы, в том числена Новосибирском "Векторе" сейчас ведутся", — сказала Голикова.

"Это новое явление и вопрос, насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, ваша служба сделают все от вас зависящее и все возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникали, чтобы они не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны, чтобы все были к этому готовы", — подчеркнул глава государства.

Авиасообщение с Китаем приостанавливают в Краснодаре и Сочи, Хабаровск отменяет рейсы на Хайнань. Полеты в Китай ограничили чартерные операторы и "Уральские авиалинии".

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