Присяжные оправдали Аверьянова, которого обвиняли по статье "Умышленное убийство"

Московский городской суд поставил точку в громком деле бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик". Присяжные оправдали Илью Аверьянова, которого обвиняли по статье умышленное убийство. Два года назад предприниматель открыл стрельбу на территории своего предприятия, застрелив сотрудника ЧОПа.

Первый день вне СИЗО. Решение о невиновности принял суд присяжных. Илья Аверьянов ждал этого два года и месяц. В декабре 2017 года он убил человека.

"Безумно скорблю об этом, честно говоря, тяжело. Я выражаю соболезнования родителям. И сам, непосредственно, скорблю об этом", — сказал Аверьянов.

История с самого начала была многослойной. На его фабрику сладостей "Меньшевик" пришли кредиторы. Занял деньги, не смог расплатиться, они затребовали имущество через суд. Но Илья Аверьянов посчитал, что это рейдерский захват. Однажды некие люди уже запугивали, избивали. И увидев кредиторов с группой охраны, он взялся за оружие. "Я выполнил то, что положено по закону об оружии. На меня были направлены стволы, я первые два выстрела сделал в пол".

А вот третий стал смертельным для охранника. Аверьянов не сдался полиции, звонил на радио, выдвигал обвинения, убежал. Поймали через сутки. Статья — "Убийство сотрудника при исполнении служебных полномочий" УК РФ. Но кто нажал на курок — было непонятно. Карабин был в руках у Ильи, но его пытались вырвать из его рук. Он воспользовался правом, чтобы дело рассматривали присяжные.

"Они судят от сердца, они судьи факта. Это не взаимоисключающие понятия? Абсолютно нет, они руководствуются своим жизненным опытом. Их призывает профессиональный судья, оценивать обстоятельства так, как они считают нужным", — говорит адвокат Аверьянова Валерий Котовский.

Если дело рассматривают профессиональные судьи — оправдательных приговоров примерно один процент. А присяжные оправдывают гораздо чаще. Хотя дел рассматривают кратно меньше. В целом по России — всего несколько сотен в год. Во внимание принимают лишь факты обвинения и защиты, напрямую касающиеся дела.

"Истина — она недостижима, как известно, значит, достижима относительная истина. Вы сумели доказать, что это виновный, он будет осужден судом присяжных, вы не сумели доказать, он будет оправдан. Суд присяжных с моей точки зрения — это истинное правосудие", — отметил адвокат Михаил Борщевский.

Финальное заседание по делу длилось четыре часа. Присяжные признали: охранник Алексей Осипов был убит — да, виновен ли Илья Аверьянов — нет.

"Я предстал условно — как есть, на их суд, изложил свое видение, и они приняли, я считаю, справедливое решение. То, что я вышел на волю — это квинтэссенция справедливости", — сказал Аверьянов.

"Это вообще не то, что чувство несправедливости. Вы понимаете, когда шел процесс, я выступила как мать перед присяжными заседателями. Я обратилась к Аверьянову, говорю, Илья Иваныч, за что вы убили моего сына? Это еще никто не знает. Он промолчал", — сказала мать убитого Валентина Осипова.

Мать убитого, конечно, будет подавать апелляцию. Но вердикт присяжных можно отменить, только если есть нарушения того, как шли суд и следствие. Илья Аверьянов на свой бывший завод еще не возвращался.