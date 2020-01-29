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29 января 202021:37

iPhone 11 Pro превратили в Cyberphone в стиле пикапа Tesla

Вести.Hi-tech

Компания Caviar, занимающаяся продажей коллекционных модификаций устройств популярных марок с применением дорогостоящих материалов, анонсировала модификацию iPhone 11 Pro and Pro Max, стилизованную под электропикап Tesla Cybertruck Илона Маска.

Обладая характерными угловатыми линиями, корпус устройства повторяет рубленый дизайн кузова футуристического "кибертрака". Экран защищен титановой крышкой, которая при открытии может выступать в роли подставки.

"Российские инженеры презентовали уникальный дизайн смартфона, основанный на дизайн-концепции новой резонансной модели кроссовера Илона Маска, - сказано на сайте производителя. - Caviar создал модифицированный iPhone 11 Pro в стилистике Tesla Cybertruck: в девайсе прослеживается нарочитая геометричность линий, простота форм и универсальность материалов".

Всего будет выпущено 99 таких экземпляров. Цена на "киберфон" раскрывается по запросу. Учитывая, что стоимость последних кастомных смартфонов Apple, украшенных золотом и бриллиантами, доходит до $100 тысяч, Caviar может попросить за новинку примерно столько же.

В конце декабря автомобиль LADA (ВАЗ) 2109 под пикап Tesla переделали авторы YouTube-канала "Пушка Гараж". Мастера модифицировали вазовскую "девятку" за восемь дней, потратив на проект около 80 тысяч рублей. Впоследствии самодельный "кибертрак" был выставлен на продажу по цене 666 666 рублей. Еще одну копию Cybertruck сделали умельцы проекта "Гараж 54", взяв за основу ходовую часть внедорожника УАЗ-469.

Cybertruck был представлен в конце ноября. Электропикап обладает угловатым дизайном в стиле спорткаров 70-х - 80-х годов и умеет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,9 с. Серийный выпуск машины должен начаться в 2021 году. Базовая модель с задним приводом и запасом хода в 400 км обойдётся покупателям в 39 900 долларов.

Текст: Вести.Hi-tech

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