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29 января 202022:23 Наталья Соловьева

Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

Потеря связи с реальностью: скандалы привели к смене власти в Чувашии

А сейчас вновь о смене главы Чувашии. Президент сегодня отправил в отставку Михаила Игнатьева и назначил временно исполняющим обязанности руководителя республики депутата Госдумы Олега Николаева. Его представят властям региона завтра. Но Николаев уже разбирается в проблемах Чувашии, основной из которых он назвал низкий уровень доходов населения.

Уволен с поста в связи с утратой доверия. Михаил Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года. Отставке предшествовала целая череда скандалов.

Последний на этой неделе обсуждала вся страна. Чиновник заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новенькой пожарной машины.

В регионе назвали эпизод "дружеской шуткой". Но вот глава ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым. Сам — теперь уже бывший губернатор – поспешил загладить вину, на совещании заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.

"Когда будут вопросы со стороны разных людей, интерпретации, уважаемые министры, комментарии надо давать корректно, основанные на цифрах. Нам не стыдно за пожарную безопасность на территории нашей республики", — заявил Игнатьев.

Не помогло – шутка стоила сначала партбилета. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что всеобщее возмущение совершенно заслуженное, а теперь похоже и губернаторского кресла.

"Если человека президент дважды представляет республике как успешного управленца, а он позволяет себе подобные шутки, подобные выходки, то президент берет на себя новую ответственность за его судьбу и лишает его поста губернатора", — уверен Дмитрий Солонников, политолог, директор института современного государственного развития.

До скандала с сотрудником МЧС глава Чувашии отметился резким заявлением в адрес прессы. На торжествах по случаю Дня российской печати призвал "мочить" журналистов за критику властей.

"Нужно чётко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Об этом нужно говорить", — заявил тогда Игнатьев.

Его публично осудили его коллеги – политики. Он извинился, но осадок остался. Скандал вышел далеко за пределы российских СМИ. Призыв Игнатьева осудили в ОБСЕ и ООН.

"Вы знаете, действительно замечаю определенные вещи, есть это и среди губернаторов. Действительно связь с реальностью теряется, люди какими-то царьками себя чувствуют. Это абсолютно неверные выводы с их стороны и то решение, которое принял президент России, станет мощным сигналом для всех чиновников", — говорит Вадим Манукян, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ.

Эксперты отмечают, что увольнение с формулировкой "утрата доверия" – решение редкое и обычно касается чиновников под уголовным делом. В данном случае налицо скорее политический просчет, или как его назвали сегодня – потеря связи с реальностью.

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