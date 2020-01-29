США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России. В список добавлены восемь физических лиц, а также транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс". Он почти идентичен с тем, который днем ранее опубликовал Совет ЕС по общим вопросам.

Санкции введены в отношении временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, заместителя главы Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка. Также в список вошли Лидия Басова, Сергей Даниленко, Владимир Немцев и Екатерина Пыркова. Под санкции также попал человек, не фигурировавший в опубликованном ЕС юридическом акте. Речь идет об Александре Ганове, который связан с транспортной компанией "Гранд Сервис Экспресс" (оператор поездов в Крым), сообщает "Интерфакс".

Ранее Евросоюз расширил санкционный список физических лиц, которые участвовали или способствовали в организации выборов в Крыму.