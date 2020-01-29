Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху

Израильтянка Наама Иссахар выйдет из колонии, скорее всего, в четверг, 30 января. Она улетит домой вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом рассказала защита помилованной.

По словам адвоката израильтянки Алексея Добрынина, акт вступает в силу немедленно, но ворота колонии закрыты, потому освобождение, скорее всего, произойдет завтра. Нетаньяху сам захотел забрать Иссахару. Он также прилетит завтра, 30 января, сообщает "Интерфакс".

Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь. По словам женщины, этого момента она ждала почти год и проделала долгий путь, который не пожелала бы никому другому. По словам Яффы, все, чего она сейчас хочет, это обнять дочь, сообщает РИА Новости.

Биньямин Нетаньяху также поблагодарил "своего друга" Владимира Путина за помилование израильтянки. Соответствующее высказывание главы правительства распространила его канцелярия.

В среду, 29 января, российский президент подписал указ о помиловании осужденной в России израильтянки Иссахар за контрабанду наркотиков. Такое решение он принял, руководствуясь принципами гуманности.



Наама Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в Шереметьеве: у девушки 1993 года рождения обнаружили почти десять граммов гашиша. Наама рассказала, что везла наркотик для личных целей.

Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с мамой осужденной израильтянки. Российский глава заверил женщину, говоря о ее дочери, что все будет хорошо.